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الرئيس اللبناني ميشال عون: ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن المرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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