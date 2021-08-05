الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح ويبحث معه الرقي بمستوى العلاقات الثنائية مؤكدا ان ايران تريد عراقا قويا ومقتدرا

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا تحدد موعد "الجرعة الثالثة" من لقاحات كورونا

تركيا..الحرائق تحاصر محطة للطاقة الحرارية غربي البلاد

فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا في امريكا

قطر ترفع تدريجيا بعض القيود الاحترازية بسبب كورونا

إخلاء حوالي ألفي شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب حريق

مصدر يكشف عن فتح معبر نصيب بين الاردن وسوريا