رئيسي : أمن المنطقة يجب تأمينه عبر دولها

العالم- ايران

وأشار رئيسي الى أن مؤمرات الاعداء أساس عدم الاستقرار والتوتر في افغانستان مؤكدا أنه بلاشك أن ومع تقليص تواجد القوات الاميركية في افغانستان ستستمر الاستفزازات وزرع الفتن باساليب مختلفة، لأن مصالحهم ( الاميركان) تؤمّن في عدم الاستقرار.



وشدد آية الله رئيسي أهمية تعاون الحكومة الايرانية مع الحكومة الشرعية الافغانية في عملية السلام والاستقرار في البلاد، وأن أمن افغانستان يجب أن يتأمن عبر الافغانيين أنفسهم وأن ايران مستعدة للتعاون حتى التوصل الى سلام مستدام وعادل ورفع المعاناة من الشعب الافغاني.

من جهته هنأ أشرف غني، الرئيس الايراني الجديد بانتخابه مؤكدا بالوقت ذاته أن افغانستان ترغب بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع ايران في كافة المجالات.

واعتبر أن طهران تمتلك امكانيات اساسية ومؤثرة في ايجاد الأمن الاقليمي ولديها مكانة ودور في استقرار وأمن المنطقة وأن بلاده ترغب بالافادة من هذه الامكانيات في اطار تعاون مشترك بمسار الامن المستدام في افغانستان.