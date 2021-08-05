دلالات الحضور الدولي الكبير بمراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال التغطية الخاصة بمراسم أداء الرئيس ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية قال سعيد صدرائيان انه عندما ننظر الى أهمية دول الجوار والمنطقة ودول عدم الانحياز وعندما نرفع من مستواهم، وننظر الى أهميتهم امام الدول الأوروبية التي هي على مدى التاريخ اثبتت بانها غير ملتزمة ولا تطبق اخوتها، فانها تثبت بذلك اخوتها مع ايران وتخطط لمؤامراتها ضد ايران.

واضاف صدرائيان انه عند الرجوع الى الفترة التاريخية منذ 8 سنوات، فاننا ننظر بكل اهتمام لهذه الدول، التي تعتبر الدول الأولى، ومن الطبيعي فان الدول المجاورة هي الدول الاقليمية، وأما الدول الأخرى فهي لا تهتم، وبالتالي نقول ان تلك الدول تهتم بالسياسة الخارجية ولديها الأولويات الموجودة محدودة.



وكانت قد وصلت الى طهران عشرات الوفود الرسمية للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية اليوم الخميس.



وكان للمشاركة في مراسم التحليف وصل كل من الرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس الافغاني أشرف غني، ورئيس البرلمان الروسي وياتشسلاف ولودين.



كما وصل الى طهران ايضا لحضور المراسم نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم ورئيس الوزراء الجزائري ايمن بن عبد الرحمن و رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) دوراتي باشيكو، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .

ووصل أمس وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة مساعد الامين العام للاتحاد انريك مورا وعدة شخصيات اوروبية. ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية والمبعوث الخاص للبابا فرنسيس ورئيس البرلمان السوري.



ومن بين المسؤولين الاخرين وزير دولة بنغلاديش، والمبعوث الخاص لرئيس سريلانكا. ونائب رئيس البرلمان الماليزي. ومبعوثون من تنزانيا وازبكستان وطاجكيستان ونيجيريا، وغينيا والبوسنة والامين العام لمنظمة اوبك.



وسيشارك في المراسم اكثر من مئة وخمس عشرة شخصية سياسية من ثلاث وسبعين دولة، ويؤدي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم اليمين الدستورية كرئيس ثامن في الجمهورية الاسلامية في ايران.

وسيشارك في المراسم اكثر من 115 شخصية سياسية من 73 دولة.

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