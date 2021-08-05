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الكهرباء العراقية تكشف عن هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة

الكهرباء العراقية تكشف عن هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن هجمة ممنهجة استهدفت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية، مبينة ان هذه الهجمة تهدف الى فصل المنظومة الوطنية مابين المحافظات.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة ، ان "سلسلة تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية طالت المناطق الشمالية والغربية"، مبينا ان "تلك العمليات تهدف فصل المنظومة الوطنية مابين المحافظات وايقاف مشاريع وزارة الكهرباء واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها".

واضاف ان "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( حديثة- قائم) 400 ك.ف الناقل لجهد 132 ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، تعرض صباح اليوم، الى عمل ارهابي تخريبي ادى الى تضرر الابراج (79) نوع (XYC )و(78) نوع (XYA) وتفجير ارجل عدد اثنان للبرج (77) نوع (XYA) ولازال الكشف مستمراً للوصول الى البرج (170)، علما انه تم الكشف من جهة القائم على البرج (266) الى برج (170) في منطقة حديثة بمحافظة الانبار".

واضاف، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، توجهت الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع شبكات الانبار احد فروع الشركة العامة ذاتها، الى مكان الحادث برفقة القوات الامنية والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة"، لافتا الى انه "بعد اكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لصيانة الابراج واعادة الاعمار واعادة الخط الى العمل".

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الكهرباء العراقية تكشف عن هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة

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