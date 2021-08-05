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بالفيديو.. أجواء مجلس الشورى الإسلامي خلال أداء اليمين الدستورية للرئيس رئيسي

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2021.08.05 – أكدت مراسلة قناة العالم أن أكثر من 115 شخصية بارزة دولية وإقليمية تشارك فر مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثمن إبراهيم رئيسي.

العالم - إيران

وفي اتصال مباشر من مبنى مجلس الشورى الإسلامي أوضحت الزميلة سارا عيسى أن الانظار في العالم متجهة نحو البرلمان الإيراني لمواكبة مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس إبراهيم رئيسي.

وأوضحت أن أكثر من 115 شخصية بارزة من رؤساء ورؤساء مجالس ووزراء خارجية ووزراء ومندوبي مؤسسات إقليمية ودولية وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية تشارك في المراسم.

وبينت أن مراسم التحليف تأتي بعد أن تم قبل أيام تنفيذ حكم رئاسة الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية للرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضافت مراسلة قناة العالم أن الدستور الإيراني يحتم أداء اليمين الدستورية في مجلس الشورى الإسلامي وبحضور المسؤولين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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