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الخطيب: الكيان الصهيوني يلعب بالنار وهو مصدر الشر

الخطيب: الكيان الصهيوني يلعب بالنار وهو مصدر الشر
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصف  نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ان الكيان الصهيوني مصدر الشر وهو يلعب بالنار التي سترتد خرابا ودمارا على كيانه المهدد بالزوال.

العالم_لبنان

وأدان الخطيب في بيان اليوم الخميس الغارات الصهيونية على لبنان في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية بعد سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي نضعها برسم الامم المتحدة المطالبة باتخاذ اجراءات رادعة ضد العدو الصهيوني وعدم الاكتفاء ببيانات الادانة والاستنكار وتسجيل اعداد الانتهاكات.

وراى الشيخ الخطيب ان هذا العدوان الخطير يكشف عن التوجهات العدوانية الصهيونية ضد لبنان، ويؤكد من جديد ان الكيان الصهيوني مصدر الشر وهو يلعب بالنار التي سترتد خرابا ودمارا على كيانه المهدد بالزوال، مؤكدا "ان المقاومة بما تملك في مقومات وعناصر قوة باتت اليوم في موقع متقدم من القدرة على ارهاب العدو المهدد في وجوده والمتخبط في خيباته واخفاقاته المتكررة بدءا من اندحاره عام 2000 وخيبته الكبرى في عدوان تموز 2006 وصولا الى اخفاقه وهزيمته في معركة سيف القدس.

وشدد الخطيب على ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي اكثر من ضرورة لردع العدوان وحماية لبنان وحفظ سيادته.

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