الحرائق المستمرة لأكثر من أسبوع خلفت 8 قتلى وعشرات الإصابات +فيديو

العالم - تركيا

بعد أن امتدت الحرائق التي استمرت لمدة أسبوع في موغلا إلى محطة الطاقة الحرارية في منطقة ميلاس، تم إخلاء عشرة أحياء في المنطقة، وبينما تواصل الفرق الإطفاء عملها في المنطقة، تم إجلاء آلاف الاهالي من المنطقة عن طريق المركبات البحرية، وبحافلات بلدية موغلا الكبرى وبواسطة المركبات الخاصة للجمهور.

وخلفت الحرائق ثمانية قتلى وعشرات الإصابات حتى الآن.. وسارع السياح لمغادرة الفنادق وألغى آخرون حجوزاتهم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تكافح أسوأ حرائق غابات تشهدها في تاريخها على الإطلاق.

وشدد أردوغان، على وجوب عدم استغلال حرائق الغابات المندلعة في عدد من ولايات البلاد، لتحقيق غايات سياسية، ردا على أحزاب المعارضة التي تتهم الدولة بعدم القيام بواجباتها في إخماد الحرائق على أكمل وجه.

وأكد الرئيس التركي عزم حكومته على تشجير جميع المناطق المحترقة لتعود خضراء من جديد، ووعد ببدء تعويض الأهالي المتضررين في أقرب وقت.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن: "عدد الطائرات المشاركة في مكافحة حرائق الغابات ارتفع إلى 20، وهناك أيضا 51 مروحية.. وإن 187 حريقا اندلع في غضون 8 أيام، 15 منها لا تزال مستمرة، وتمت السيطرة على بعضها."

يقوم فريق الطائرات المسيرة بتنسيق جهود الإطفاء، وتشارك الطائرات والمروحيات في إخماد الحرائق.

وقد أرسلت طهران فرقا لإخماد النيران، وطائرة إطفاء من تصميم إيراني تسع لأربعين طنا من المياه.

كما أرسل الاتحاد الأوروبي ثلاث طائرات إلى تركيا لمساعدتها في إخماد حرائق.

وما زال رجال الإطفاء يواصلون جهودهم دون توقف لإخماد 16 حريقا في سبع ولايات.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس التركي "مناطق منكوبة".

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