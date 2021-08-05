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العلاقات الايرانية العراقية تحتاج الى التركيز الأكبر لهذا السبب

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أشار د.غازي اللامي باحث في الشؤون السياسية الى تطور العلاقات بين الجانبين الايراني والعراقي حيث ان تلك العلاقات تحتاج الى التركيز الأكبر من أجل مجابهة التحديات في الساحة الإقليمية ودول الجوار.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال التغطية الخاصة بمراسم أداء الرئيس ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية قال غازي اللامي ان هنالك كثير من الدول تؤتمر من قبل الجانب الأمريكي خاصة من قبل دول الخليج الفارسي ومن قبل دول أخرى التي هي دائما تحت العباءة الأمريكية.

وأوضح اللامي أن الجانب الامريكي يملك أدواته على الساحة العراقية، وبالتالي يريد أن يخلط الأوراق ويحرقها وستكون تأثيراتها على دول الجوار، وعلى الجانب الإيراني وذلك يحتادج الى رؤية صادقة ما بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكانت قد بدأ مراسم اداء الرئيس ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية امام البرلمان، بعد تنفيذ حكم الشعب من قبل قائد الثورة الاسلامية، وفق الدستور الايراني.

وشارك في مراسم اداء اليمين الدستورية، في مبنى مجلس الشورى الاسلامي أكثر من 115 شخصية سياسية من 73 دولة من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء والشخصيات السياسية.

والقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كلمة قبيل تأدية اليمين الدستورية للرئيس إبراهيم رئيسي.

كما القى رئيس السلطة القضائية في إيران محسن إيجئي كلمة في حفل القسم الرئاسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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