سوني تكشف عن الجيل التالي من نظارات الواقع الافتراضي

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وذلك في مؤتمر المطورين الذي استضافته الشركة مؤخراً، وعززت قناة PSVR Without Parole على اليوتيوب تلك الأخبار بنشرها تفاصيل مسربة عن الجهاز القادم.

وبناءً على تلك التقارير، فإن نظارة الواقع الافتراضي القادمة ستأتي بتقنية شاشة HDR OLED التي تم الحديث عنها سابقاً، وسيسمح ذلك للاعبين بالمشاهدة بدقة 4K عالية تبلغ 2000 × 2040 بكسل لكل عين. بالإضافة إلى توفير مجال رؤية 110 درجة، بزيادة 10 درجات عن الجيل الحالي من نظارات PSVR. إلى جانب مرونة إضافية في عرض المشاهد.

من جهة أخرى، فقد تمت الإشارة إلى أن وحدات تحكم PlayStation VR 2 التي ما زالت قيد التطوير حالياً، ستكون مزودة بأجهزة استشعار لا تكتشف عندما يلمس اللاعب وحدة التحكم فقط، ولكن موقع إصبعه الدقيق أيضاً. ووفقاً لما تسرّب من معلومات، ستتمكن وحدات التحكم الجديدة من معرفة مدى بُعد أصابع الشخص عن وحدة التحكم في أي وقت كذلك الحال.