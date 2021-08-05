الميدالية رقم 12 للعرب في طوكيو.. والبطل "طبيب جراح" أردني

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وحاز الأردني عبد الرحمن المصاطفة على الميدالية البرونزية، في منافسات الكاراتيه تحت 67 كغ، بعد يوم قدم فيه أداء قويا.

وخسر المصاطفة أمام منافسه التركي إيراي شمدان، بنتيجة 0-2، خلال نزال نصف النهائي، ليحصل أوتوماتيكيا على البرونزية.

ووفقا لمصادر محلية، فأن المصاطفة يعمل طبيبا جراحا، في حياته اليومية، وأن رياضة الكاراتيه هي تخصص ثانوي بالنسبة له مع ممارسة الطب.

وبذلك سجل البطل الأردني الميدالية الثانية لبلاده في طوكيو، بعد فضية صالح الشرباتي في منافسات التايكواندو.

كما سجل المصاطفة الميدالية رقم 12 للعرب في الأولمبياد، والتي توزعت على 7 دول وهي الأردن وسوريا والكويت وقطر ومصر وتونس والمغرب.