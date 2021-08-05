شاهد.. إبراهيم رئيسي الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية

العالم - إيران

إبراهيم رئيسي.. رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران للسنوات الأربع القادمة بما تحمله من آمال وتحديات، وذلك بعد أداءه اليمين الدستورية في مبنى البرلمان الإيراني.

رئيسي تعهد في أداء القسم بخدمة الشعب، ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق، وبسط العدالة.

كما تعهد ببذل قصارى جهده من أجل تنفيذ مهامه بأفضل وجه ممكن وأن يصب إهتمامه في تحقيق العزة للبلد والدفاع عن الحريات وكرامة المواطنين.

الرئيس الجديد كانت له كلمة بعد القسم تطرق فيها إلى قضايا الداخل وشؤون الخارج، واستحوذت المنطقة والعلاقات معها على جزء مهم من الكلمة حيث قال إنه يقدم يد الصداقة والأخوة لكل دول المنطقة، وخاصة دول الجوار، مشددا على ضرورة حل الأزمات الاقليمية عبر الحوار الحقيقي بين دول المنطقة.

رئيسي اعتبر أن تعزيز قوة إيران توفر الأمن والاستقرار للمنطقة، وتكون سدا منيعا بوجه القوى الاستكبارية، مؤكدا أن حكومته ستكون إلى جانب المظلومين وصوت المستضعفين في فلسطين وسوريا وأوروبا وأفريقيا وأميركا.

أما بخصوص الشأن الداخلي فقد شدد رئيسي على أن حكومته الجديدة ستعمل على تحقيق آمال الشعب الإيراني الذي يريد إزالة المشاكل المعيشية والنشاط الوطني.

رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف دعا إلى وضع خطة خمسية وبرنامج سريع لتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأكد خلال حفل القسم الرئاسي أن التكامل بين البرلمان والحكومة هو المفتاح الرئيس لحل المشاكل.

وجرت مراسم أداء القسم في مبنى البرلمان الإيراني بحضور عشرات الشخصيات السياسية والدولية والوفود المختلفة التي وصلت إيران خلال الأيام القليلة الماضية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..