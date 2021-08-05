فيديو وصور.. مع من التقى رئيسي على هامش مراسم التحلیف؟

العالم - إيران

وعلى هامش مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية التقى ابراهيم رئيسي مع عدة رؤساء ومبعوثين ووزراء وشخصيات سياسية اخرى.

وأكد رئيسي خلال لقائه نظيره العراقي برهم صالح أن إيران تريد للعراق أن يكون بلدا قويا ومقتدرا، وأن الانتخابات القادمة تشكل أرضية لتحقيق مطالب الشعب العراقي.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الأرميني نيكول بلشينيان أكد رئيسي أن إيران لن تدخر جهدا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، مشددا على أن الصراعات والتوترات لاتخدم مصالح أيا من الأطراف.

وأكد رئيسي لدى استقباله نظيره الأفغاني أشرف غني أن أمن افغانستان يجب ضمانه بالاعتماد على الأفغانيين أنفسهم وأن إيران مستعدة للتعاون وصولا إلى تحقيق سلام مستدام.

وفي لقائه مع رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، قال رئيسي إن أبناء الجزائر رجالا ونساء لطالما أعادوا إلى الاذهان روح الصمود والمقاومة ضد النفوذ الأجنبي.

وبحث الرئيس رئيسي، مع رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل العلاقات البرلمانية.

وقال رئيسي خلال لقاءه رئيس مجلس الأمة الكبير في تركيا مصطفى شانتوب إن العلاقات بين تركيا وإيران أكبر من علاقات الجيران، فإن الشعبين يتمتعان بعقيدة مشتركة .

وخلال لقاءه مع وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا قال رئيسي إن الصمود في مواجهة أطماع الولايات المتحدة جعلت نيكاراغوا نموذجا لدول أميركا اللاتينية والتحركات المناهضة للاستكبار في هذه المنطقة.

وأشار رئيسي خلال استقباله رئيس برلمان النيجر سيني عمرو، إلى أن العلاقات بين البلدين كانت ودية على الدوام بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وصرح رئيسي خلال لقائه نائب الرئيس الفنزويلي ريكاردو منندز بيريتو أن لإيران وفنزويلا مصالح مشتركة وأعداء مشتركين، مؤكدا أن الدول المستقلة قادرة على التغلب على الحظر والضغوط الأميركية الظالمة.

وأكد رئيسي بأن طهران وإسلام آباد تربطهما أواصر لا تنفصم، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، لافتا إلى ضرورة تحديد الطاقات المتزايدة لرفع مستوى العلاقات والتعاون الثنائي.

واعتبر رئيسي خلال استقباله وزير السياحة الغاني إبراهيم محمد أن غانا لها موقع جيد للأنشطة الاقتصادية وبأمكانها أن تكون بوابة إيران إلى القارة الإفريقية.

وأكد رئيسي خلال لقاءه مع الوفد العماني برئاسة وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، أن بلاده ترغب في توسيع تعاونها بمختلف المجالات مع سلطنة عمان.

واستقبل رئيسي رئيس البرلمان السوري حمودة الصباغ وأكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا.

وقدم الوفد اليمني برئاسة محمد عبد السلام ممثلا رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط التهاني لرئيسي.

وخلال استقباله رئيس مجلس النواب الطاجيكي محمد طاهر ذاكر زاده، دعا رئيسي إلى تسخير القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين.

وأكد رئيسي على قوة العلاقات بين إيران وأوزبكستان خلال استقباله رئيس المجلس التشريعي الأعلى لأوزبكستان نورالدين جان إسماعيل أف.

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