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نيابة التمييز تستحوب حاكم مصرف لبنان بقضايا اختلاس أموال

نيابة التمييز تستحوب حاكم مصرف لبنان بقضايا اختلاس أموال
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

العالم - لبنان

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة"، وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".

وأوضح المصدر أن استجواب سلامة "مقسم الى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، وأن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي".

ويلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.

وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، حسب "فرانس برس"، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

ووصل سلامة إلى حاكمية المصرف عام 1993.

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