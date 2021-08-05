تحديات سياسية واقتصادية أمام الرئيس الإيراني الجديد +فيديو

العالم - إيران

منذ لحظة أدائه اليمين الدستورية أصبح إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، وبينما تعيش بعض دول المنطقة صراعات على الحكم تتحدث إيران عن انتقال سلمي لديها.. سلطة قائمة على أساس سيادة الشعب الدينية.

وتدخل إيران اليوم مرحلة جديدة من حياتها السياسية بفضل ديموقراطيتها، وتطمح في أن تتغلب على العقبات التي توضع أمام عجلة تطورها .

وفي كلمته عقب إداءه اليمين قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي :"إن الشعب يريد حريته الثقافية والاجتماعية... أبناء الشعب يريدون إزالة المضايقات على معيشتهم... اليوم حان وقتنا لكي نؤدي الأمانة لهذا الشعب العظيم."

من جانبه أشار رئيس البرلمان الإيراني محمدباقر قاليباف أن: "البلاد تواجه اليوم الكثير من المصاعب، لكننا الآن على أعتاب تغيير جذري.. فالشعب الإيراني وعبر صناديق الاقتراع أعلن أنه بدأ فصلا جديدا من فصول الثورة الإسلامية في إيران ولقد منحنا ثقته لإدارة الأزمة وحل مشاكله وسنكون مسؤولين أمامه في المرحلة المقبلة.. ولا بد من القول هنا إن لدينا الكثير من الطاقات الوطنية ولا بد من اعتمادها لتجاوز المشكلات والتحديات."

داخليا تحدث رئيسي عن تشكيل حكومة تحارب الفساد وتمثل الوفاق الوطني وتدعم الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الخارجي دعا الرئيس الإيراني إلى حل الأزمات الإقليمية من خلال الحوار الحقيقي بين دول المنطقة .

وصرح رئيسي قائلا: "نمد يد الصداقة لكل دول المنطقة خاصة دول الجوار.. ونريد أن نستمر بالتعاون البناء مع كل دول العالم ونؤكد أن التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل أي مشكلة بل هو المشكلة بعينها."

تحت قبة البرلمان رسم رئيسي خريطة سياسته العريضة.. وبانتظار تشكيلته الوزارية ثمة تحديات أمام الرئيس الجديد: داخليا إصلاح الوضع الاقتصادي وخارجيا التوصل إلى نتائج مجدية فيما يتعلق بالاتفاق النووي .

وبعد القسم الرئاسي من المتوقع أن يتسارع تشكل الحكومة الجديدة، ولكن عدم تعويل الرئيس الثامن لإيران على الخارج لحل مشاكل البلاد قد يطلق مشروع تحويل بنيوي في اقتصاد وإدارة البلاد.

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