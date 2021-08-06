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اليونان.. حرائق غابات جديدة شمالي أثينا

اليونان.. حرائق غابات جديدة شمالي أثينا
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد التلفزيون اليوناني بأن حرائق غابات جديدة تلتهب في مناطق شمال إقليم أتيكا، جنوب شرقي اليونان، شمالي العاصمة أثينا.

العالم-اوروبا

ونشب الحريق الكبير الجديد بالقرب من بلدة فاريبوبي، واتسعت رقعة الحرائق حتى وصلت إلى الطريق المركزي الواصل بين أثينا وسالونيك، مما أدى إلى إغلاق الطريق في منطقة الحرائق.

وتم إجلاء سكان عدد من البلدات القريبة.

وأصيب 5 مواطنين بحروق طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم في المستشفيات.

وتواجه اليونان وضعا صعبا في جزيرة وابية التي تبعد نحو 70 كلم عن أثينا، حيث تتجه حرائق الغابات شرقا بعد إحراق المناطق السكنية والزراعية.

وتشهد البلاد موجة الحر الشديد منذ 10 أيام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وترصد في اليونان عشرات الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب البلاد.

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اليونان.. حرائق غابات جديدة شمالي أثينا

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