لجنة المتابعة في الـ48 تحذّر من ظروف العزل الإفرادي للشيخ رائد صلاح

العالم - فلسطين

كما أدانت اللجنة في اجتماعها الشهري الدوري الخميس، "استمرار الملاحقات السياسية والقيود المشددة على المعتقلين".

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن ظروف عزل الشيخ صلاح لها "انعكاسات خطيرة على صحته" كما أنها "انتقامٌ سياسي بحقه"، مؤكّدة دعمها للبرنامج التضامني معه والذي ستعلنه "لجنة الحريات" لاحقاً.

وفي الإطار، أدانت اللجنة "استمرار الملاحقات السياسية والاعتقالات والمحاكم منذ هبّة الكرامة والقيود المفروضة على المعتقلين ومنهم نائب رئيس لجنة الحريات كمال الخطيب والقيادي في المتابعة محمد كناعنة".

إلى ذلك، أكّدت اللجنة وقوفها مع أهالي القدس وخصوصاً أحياء الشيخ جراح وسلوان وكافة البيوت المُهدّدة بالتهجير، إلى جانب الوقوف مع المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمها المسجد الأقصى.