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'الجليد السرمدي'.. بوتين يأمر بتعزيز مراقبة المباني شمالي روسيا

'الجليد السرمدي'.. بوتين يأمر بتعزيز مراقبة المباني شمالي روسيا
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامر بضرورة تحسين مراقبة المباني شمالي البلاد نظرا لذوبان "الجليد السرمدي" أو طبقة الجليد الدائمة.

العالم - روسيا

ونقلت وكالة تاس الحكومية الروسية عن الرئيس الروسي قوله خلال اجتماع مع وزراء حكومته "الملايين من الأشخاص يعيشون في شمال البلاد، لذلك من المهم بناء نظام مراقبة في هذه المناطق".

كما قال إنه، على سبيل المثل، من المهم تطوير نظام لتفقد المنازل والجسور والطرق بانتظام.

يشار إلى أنه مع الارتفاع في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، فإن طبقة الجليد السرمدي، المتجمدة تحت أعماق كبيرة، تذوب ببطء.

ونتيجة لذلك، أصبحت الأضرار التي تلحق بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى مثل خطوط أنابيب الغاز في روسيا تتكرر كثيرا.

وتشكو روسيا من أن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد أقوى مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم.

وارتفع متوسط درجة الحرارة في روسيا الاتحادية بمعدل 8ر2 مرة أسرع من المتوسط العالمي، وفقا لأحدث توقعات وزارة البيئة الروسية.

ويخشى الباحثون من أن طبقة الجليد في سيبيريا آخذة في الذوبان وأنه، على سبيل المثال، نتيجة لذلك يجري إطلاق كميات هائلة من غاز الميثان الضار بالمناخ، الذي تحتجزه تلك الطبقة تحتها، في الغلاف الجوي.

يشار إلى أن ما يقرب من ثلثي الأرض في روسيا مجمدة بشكل دائم، في ظاهرة يشار إليها باسم " الجليد السرمدي".

وهناك كميات هائلة من بقايا النباتات والحيوانات الميتة التي لم تتحلل بعد بواسطة الميكروبات، والتي لا تنشط عادة إلا عندما ترتفع درجات الحرارة وتصبح الأرض لينة، ويمكن إطلاق الميثان أثناء عملية التحلل هذه.

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'الجليد السرمدي'.. بوتين يأمر بتعزيز مراقبة المباني شمالي روسيا

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