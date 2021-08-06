بريطانيا تخفف قيود السفر على القادمين من 12 دولة

العالم - أوروبا

وبموجب القرارات الجديدة، لا يطلب من الأشخاص القادمين من البلدان المدرجة في القائمة الخضراء الخضوع إلى الحجر الصحي عند وصولهم للمملكة المتحدة، ولكن يتعين عليهم إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة، وبعد يومين من الوصول.

كما نقلت المملكة المتحدة أيضا الإمارات وقطر والبحرين والهند من القائمة الحمراء إلى البرتقالية، مما يعني أن الأشخاص القادمين من هذه البلدان لن يضطروا للخضوع إلى الحجر الصحي إذا كانت نتائج اختباراتهم سلبية، وتم تطعيمهم بالكامل بلقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من المملكة المتحدة.

ولن يحتاج القادمون من فرنسا إلى المملكة المتحدة الذين تم تطعيمهم بالكامل ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى الخضوع للحجر الصحي.

ومن ناحية أخرى، أضافت المملكة المتحدة، المكسيك وجورجيا وجزر مايوت وريونيون، إلى القائمة الحمراء، حيث يتطلب من القادمين من هذه الدول البقاء في العزل الصحي في منشآت تابعة للحكومة.

ومن المقرر أن تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل 8 أغسطس/ آب.

ووفق آخر إحصائية رسمية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا، 5 ملايين، و982 ألفا و581 إصابة منها 130 ألفا و86 وفاة، فضلا عن 5 ملايين و585 ألفا و415 حالة تعاف.