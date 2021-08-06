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هاشتاغ.. رفع سعر رغيف الخبز في مصر

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 2021.08.06 – يبدو أن للمصريين قصة طويلة مع ارتفاع الأسعار، فبعد الوقود والغاز والعديد من السلع، جاء دور رغيف الخبز.. أو رغيف العيش كما يسميه المصريون.. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الوقت حان لرفع سعر رغيف الخبز.

العالم - مصر

مقارنة رغيف الخبز بالسجائر أثار غضبا لدى المصريين.. لكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ هكذا خطوة.. فبالرغم من أن سعر الرغيف لم يتغير منذ سنوات طويلة إلا أن الدعم على المواد الأولية رفع في السنوات الأخيرة.

الغضب وصل إلى مواقع التواصل من خلال هاشتاغات عديدة. حيث غرد "أحمد شلبي": عض قلبي ولا تعض رغيفي، إن قلبي على الرغيف رهيف.. مبدأ عام لكل مصري في حياته.

"مريم" بدورها علقت: السيسى 2017.. لن نقترب من رغيف الخبز.. السيسى 2021: رفع الدعم عن رغيف الخبز.. ألم تعلم أن هناك الكثير من الشعب المصري يسد جوعه من هذا الرغيف وأنا منهم؟ ثم حدثنا عن الأجور في مصر، ثم حدثنا عن العاطلين عن العمل بسبب كورونا وغير ذلك.. رغيف الخبز طعام أساسي لمعظم المصرين.

أما "خالد" فكتب في هذه التغريدة: لما الجيش يعمل شركة مخبوزات جديدة ويطلع بلحة يستغفل الشعب ويرفع سعر الرغيف علشان يشغلها منها، وفر لها قمح و منها فتح السوق لمنتجها، إنما الوقاحة فعلا، إنه يتحجج بالتغذية المدرسية، التي تم تكليف نفس الشركة بتوريدها.. الجيش أصبح يمص دم الناس بعد ما استغباهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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