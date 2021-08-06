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روسيا: لا شك في تورط كييف في مقتل المصور الصحفي ستينين

روسيا: لا شك في تورط كييف في مقتل المصور الصحفي ستينين
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، انه لا شك في تورط السلطات في كييف في مقتل المصور الصحفي "لوكالة ريا نوفوستي"، أندريه ستينين وغيره من المدنيين.

العالم - روسيا

وقال المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، لوكالة سبوتنيك: "ثبت أن الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة مقتل الصحفي الروسي وغيرهم من المدنيين كانوا يرتدون زيا رسميا عليه صورة العلم الوطني الأوكراني".

وأضاف المكتب: "كما تم التعرف على المعدات العسكرية التابعة للحرس الوطني الأوكراني الموجودة في مكان قريب (من موقع الجريمة ). وبالتالي هذا يؤكد تورط هيئة الأمن الأوكرانية في ذلك".

وأشار المكتب إلى أن تحديد قتلة المصور الصحفي "لوكالة ريا نوفوستي"، أندريه ستينين مسالة وقت.

وأكد المكتب على أن السلطات الأوكرانية لا تقدم أي مساعدة في التحقيق في ملابسات مقتل الصحفي الروسي. رغم أنه من الواضح أن لديها معلومات حول هذا الحادث.

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روسيا: لا شك في تورط كييف في مقتل المصور الصحفي ستينين