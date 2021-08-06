ايران تسجل 34913 إصابة و458 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 34913 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و92 ألفا و671 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4381 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6279 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و492 ألفا و468 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 458 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 93086 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 11.765.528 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 2.970.066 الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 14.736.197 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 26 مليونا و305 آلاف و528 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 285 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة.