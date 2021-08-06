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بيان حزب الله حول الآلية التي تم اعتراضها من قبل أهالي 'شويا'

بيان حزب الله حول الآلية التي تم اعتراضها من قبل أهالي 'شويا'
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدر "الاعلام الحربي المركزي" التابع لحزب الله، بيانا توضيحيا حول الالية التي تم اعتراضها من قبل الاهالي في قرية شويا.

العالم ـ لبنان

واوضح الاعلام المركزي انه عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين.

ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم.

إن المقاومة الإسلامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه.

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