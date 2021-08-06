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زارع يفوز بالميدالية البرنزوية في وزن 125 كلغم للمصارعة الحرة

زارع يفوز بالميدالية البرنزوية في وزن 125 كلغم للمصارعة الحرة
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

فاز المصارع الايراني امير حسين زارع، بالميدالية البرنزوية في وزن 125 كلغم للمصارعة الحرة بعد تغلبه على خصمه الصيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اطار دورة الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

العالم- ايران

وتمكن المصارع الايراني امير حسين زارع من الفوز بجدارة في هذا النزال بنتيجة 5 - صفر على منافسه جي وي دانغ من الصين ليتقلد الميدالية البرونزية.

وكان زارع قد تغلب في الدور الاول على الاوكراني الكساندر خوتسيانوفسكي الفائزبالميدالية البرونزية في بطولة العالم بنتيجة 7- صفر.

وفي الدور ربع النهائي فاز على اكزون شالا من كوسوفو بنتيجة 13-2 ، الا انه خسر في الدور نصف النهائ يامام بطل العالم غنوبتروشفيلي من جورجيا.

وبذلك ترتفع حصيلة ايران من الميداليات في اولمبياد طوكيو الى ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرنزوية واحدة.

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