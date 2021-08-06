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معادلة الردع تفرض نفسها.. الاحتلال يختار عدم التصعيد بوجه حزب الله

معادلة الردع تفرض نفسها.. الاحتلال يختار عدم التصعيد بوجه حزب الله
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

بعد أن ردّت المقاومة الاسلامية في لبنان على الغارات الجوية الإسرائيلية، الاحتلال يختار عدم التصعيد بوجه حزب الله.

العالم ـ لبنان

بعد أن ردّت المقاومة الاسلامية في لبنان على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، وقامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا، نقل مراسل الجبهة الشمالية في قناة كان الاسرائيلية روبي هامرشلاغ على حسابه في موقع "تويتر" عن قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال اللواء أمير برعام قوله لرؤساء "السلطات المحلية" إن "إطلاق حزب الله للصواريخ وُجّه باتجاه مزارع شبعا، وهو لم يعتزم اطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات".

وأضاف برعام إن "صفارات الإنذار جرى تفعيلها بسبب الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية.. لذلك تمّ توجيه السكان بالحفاظ على الروتين".

بالموازاة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "لا يوجد لدينا رغبة بالتصعيد على الحدود الشمالية"، مضيفًا إن "حزب الله أطلق الصواريخ تجاه مناطق غير مأهولة، لذلك لا رغبة لدينا في التصعيد والشمال بدون قيود حيث الحياة الروتينية".

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