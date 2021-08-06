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رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: العدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة بهما حررنا الأرض وبهما نحصن ونحمي لبنان

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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بري: العدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة

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