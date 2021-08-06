"العين بالعين".. احتفاء عربي كبير برد حزب الله على العدوان الاسرائيلي

العالم - نبض السوشيال

الرد الصاروخي من قبل المقاومة اللبنانية أسفر اليوم عن إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى، وجاء تثبيتا لمعادلة الردع التي ارستها المقاومة منذ تموز 2006 في الرد على أي عدوان اسرائيلي بالمثل.

واحتفى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع برد المقاومة الشجاع، ووصل وسم ⁧ #العين_بالعين الى الترند خلال ساعات اضافة الى وسوم #المقاومة_الاسلامية #حزب_الله #وأيّدكم_بنصره.

وكتب الصحفي "سالم زهران" يقول: رسم #حزب_الله معادلة دقيقة منذ نهاية عدوان 2006.. ردّ اليوم في هذا الإطار … قصف العدو مناطق مفتوحة فردّت المقاومة بقصف مناطق مفتوحة.. والسبت فصل الكلام مع السيّد حسن نصر الله".

"Abo Ali Nasr" غرد يقول: "عندما يطلق #حزب_الله صلياته الصاروخيّة لا يختبئ، بل يُعلن ذلك على رؤوس الأشهاد".

الاعلامي "سهيل دياب" مذيع قناة المنار اللبنانية الذي قرأ بيان المقاومة غرد قائلا: "بيان المقاومة الاسلامية وما النصر الا من عند الله العزيز الجبار".

"علي شعيب " أكد على معادلة العين بالعين قائلا: "#العين_بالعين والجبل بالجبل والوادي بالوادي والصخر بالصخر والشجر بالشجر والحرائق بالحرائق والبادي مهزوم ."

"Fatima Ahmad" ذكرت بوعد السيد نصر الله قائلة: #العين_بالعين "بتقصف بيت منقصف بيت، بتقصف بناية منقصف بناية، وحتى إذا بتقصف أرض فاضية، منقصف أراضي فاضية"

ولى زمن الهزائم

وتداول النشطاء مقطع فيديو من وعد السيد نصر الله وهو يعد بالرد على اي عدوان للكيان الاسرائيلي على اي نقطة من لبنان.

نصر الله

"Zeinab Zreik" قال: و كان وعداً مفعولاً.

"Fatima h.j" غردت قائلة: من نحن؟؟؟؟؟ نحن أهل هذا الوطن نحن رجال هذه الأرض، نحن عشاق ترابها،نحن صناع انتصاراتها نحن(((((حزب الله)))) #العين_بالعين.