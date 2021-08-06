الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان: لا صحة للأخبار المتداولة عن تنفيذ جيش العدو غارات على المناطق التي انطلقت منها الصواريخ صباح اليوم

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: لماذا هذا الغموض في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

شاهد: قراءة في اعتداءات الاحتلال الاخيرة على جنوب لبنان

الارتعاش في العين يمكن ان يكون علامة على نقص فيتامين 'B12'

حزب الله ينفي تنفيذ العدو أي غارة باتجاه المناطق التي انطلقت منها الصواريخ

مصر ترد على شائعة مثيرة للجدل حول روسيا

حركة طالبان تسيطر على مدينة زرنج عاصمة مقاطعة نيمروز