حزب الله ينفي تنفيذ العدو أي غارة باتجاه المناطق التي انطلقت منها الصواريخ

العالم ـ لبنان

وأكدت المقاومة الاسلامية ان "العدو الإسرائيلي لم ينفذ أي غارة ولم يقم بإطلاق أي ​قذيفة​ تجاه المناطق التي انطلقت منها ​الصواريخ​ صباح اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت ​قيادة الجيش​ ​اللبناني بياناً، أعلنت فيها أنه "عند الساعة 11:30، أطلقت قوات العدو الإسرائيلي ​قذائف​ مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، سقط منها 10 قذائف في خراج بلدة السدانة، و30 ​قذيفة​ في خراج بلدتي بسطرة و​كفرشوبا​، ما أدّى إلى اندلاع عدد من ​الحرائق​، وذلك بعد أن أُطلق عدد من ​الصواريخ​ من الأراضي اللبنانية باتجاه ​مزارع شبعا​ المحتلّة".