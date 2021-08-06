حزب الله ينفي تنفيذ العدو أي غارة باتجاه المناطق التي انطلقت منها الصواريخ

العالم ـ لبنان
وأكدت المقاومة الاسلامية ان "العدو الإسرائيلي لم ينفذ أي غارة ولم يقم بإطلاق أي قذيفة تجاه المناطق التي انطلقت منها الصواريخ صباح اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً، أعلنت فيها أنه "عند الساعة 11:30، أطلقت قوات العدو الإسرائيلي قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، سقط منها 10 قذائف في خراج بلدة السدانة، و30 قذيفة في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا، ما أدّى إلى اندلاع عدد من الحرائق، وذلك بعد أن أُطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا المحتلّة".