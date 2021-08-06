إطلاق نار متبادل عبر الحدود بين قوات أذربيجان وأرمينيا

العالم – أوروبا

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن وحدات للجيش الأرمني منتشرة في منطقتي فيدي وباساركيتشار استهدفت أكثر من مرة في ساعات متأخرة من يوم أمس بأسلحة نارية مواقع للقوات الأذربيجانية في محيط بلدتي حيدر آباد وإستيسو.

وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات بين عناصر الجيش الأذربيجاني، مؤكدا أن القوات الأذربيجانية أطلقت نيرانا مضادة، وتسيطر على الوضع.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن مواقع قواتها في محيط بلدة يراسك عند الحدود مع جمهورية نخجوان الذاتية التابعة لأذربيجان تعرضت لإطلاق النار من الجانب الأذربيجاني، ما أسفر عن اندلاع حريق في أراض تفصل بين الجانبين.

وذكرت الوزارة أن القوات الأرمنية اتخذت "خطوات للتصدي لنيران العدو".

ولا تزال التوترات متصاعدة بين أذربيجان وأرمينيا منذ الجولة الأخيرة من الصراع، في خريف العام الماضي، بين الطرفين من أجل السيطرة على إقليم قره باغ الجبلي المتنازع عليه بينهما.