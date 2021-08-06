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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: الدول التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني سرعان ما تستوعب الخطأ الذي ارتكبته
الرئيس رئيسي مستقبلا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي ونائبه ابو أحمد فؤاد: المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة الصهاينة
الرئيس رئيسي مستقبلا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي ونائبه ابو أحمد فؤاد: المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة الصهاينة
أ ف ب: إثيوبيا تهدد بنشر "قدرات دفاعية كاملة" بعد تقدم المتمردين
الرئيس إبراهيم رئيسي مستقبلا رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي: يمثل الحشد الشعبي سندا عظيما للأمن والتطور في العراق
الرئيس إبراهيم رئيسي مستقبلا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله أصبح نموذجا ناجحا وشاملا لمقاومة الاستكبار
الرئيس إبراهيم رئيسي مستقبلا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: لن تتردد طهران قيد أنملة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتحرير القدس
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل الأمين لحركة الجهاد الإسلامي ويجدد تأكيد طهران في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني و الدفاع عن حقوقه
المقاومة الاسلامية في لبنان: لا صحة للأخبار المتداولة عن تنفيذ جيش العدو غارات على المناطق التي انطلقت منها الصواريخ صباح اليوم
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: الدول التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني سرعان ما تستوعب الخطأ الذي ارتكبته
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش
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