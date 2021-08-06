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أ ف ب: مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا في هجومين للقوات الديموقراطية المتحالفة في شرق الكونغو

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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