السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-08-2021

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 06-08-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-08-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش05-08-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف يدمر فيروس كورونا رئة الإنسان؟.. دراسة حديثة تجيب

بعد سلسلة تفجيرات لأبراج الطاقة.. حركة نزوح لأهالي القائم بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي

الهند والصين تسحبان قواتهما من منطقة شديدة التوتر على حدودهما المشتركة

خبير اسرائيلي: مرة أخرى تفاجأت الاستخباراتنا من إطلاق صواريخ حزب الله

كشف ثوري للطب.. فيروس مفيد للصحة ويعد بالعلاج

أنصارالله تبارك للمقاومة الإسلامية في لبنان ردها على الاعتداءات الصهيونية