إغلاق معبر "ميلك" الحدودي بين إيران وأفغانستان

العالم -أفغانستان

وأفاد النائب الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران أن معبر "ميلك" الحدودي بين إيران وأفغانستان أغلق بسبب اقتراب المعارك بين حركة طالبان و قوات حكومة أفغانستان الى الحدود.

ميدانيا نفت حركة طالبان مقتل حاكم ولاية نيمروز التابع لها في غارة نفذتها القوات الأفغانية بالولاية.

هذا في وقت اعلنت فيه شرطة إقليم نيمروز الافغاني أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على مدينة زرنج عاصمة الإقليم.

وتسيطر طالبان على أجزاء واسعة من البلاد وباتت تشكل تحديا للقوات الحكومية بالاضافة الى سيطرتها على العديد من المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.

وتعقد في تركمانستان قمة بين خمس دول في اسيا الوسطى لبحث ملف افغانستان المجاورة لهم وتحركات حركة طالبان فيها.

دوليا قالت ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحرب في البلد الآسيوي دخلت "مرحلة جديدة أشد دموية ودمارا" مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين الشهر الماضي خلال هجوم لحركة "طالبان".