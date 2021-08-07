جيانا فاروق تحقق أول ميدالية أولمبية لمصر في الكاراتيه

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وأنهت جيانا مشاركتها في منافسات الكوميتيه بوزن تحت 61 كيلوغراما، بعد الخسارة أمام الصينية تشياويان ين بنصف النهائي في اختيار الحكام رغم التعادل في النتيجة النهائية.

وهنأ رياضيون ومتابعون مصريون جيانا بتحقيقها الميدالية الأولى لمصر في منافسات الكاراتيه، وهي الرياضة التي دخلت الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الحالية في طوكيو.

وكتب اللاعب المصري السابق أحمد شوبير على حسابه بموقع تويتر (Twitter) "شكرا جيانا فاروق، عملت ما يجب عليك فعله، ألف مبروك الميدالية الأولمبية الرابعة لمصر".

وفيما يتعلق بالتحكيم تحديدا، اشتكى نشطاء مصريون من تعرض جيانا للظلم التحكيمي، وانحياز لجنة الحكام للاعبة الصينية على حساب المصرية. وقال أحد المغردين عن ذلك "جيانا فاروق صعبت عليا جدا واتظلمت هي اللي بتهاجم ولاعبة الصين معاها إنذارين ورغم كده الحكام كسبوها، مش فاهم ليه تقريبا عشان من الصين وجيانا من مصر".

في حين قال مغرد آخر "جيانا فاروق تستحق الذهب لولا التحكيم العنصري".