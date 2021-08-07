حزب الله احبط محاولة العدو الاسرائيلي كسر توازن الردع

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وكتبت صحيفة الديار اللبنانية اليوم السبت هكذا واجهت المقاومة بضربات عدة العدو الاسرائيلي الذي اراد توسيع المواجهة الا ان حزب الله رد الصاع صاعين مما جعل الكيان الصهيوني يفرمل هجومه ويعطي مؤشرات بانه لا يسعى الى التصعيد.

وعليه، اعتقدت "اسرائيل" ان بامكانها الاعتداء على لبنان دون رد من المقاومة ظنا منها ان الاخيرة في موقع محرج نظرا للحالة الاقتصادية والمالية السيئة التي يمر بها لبنان وبالتالي لن يدخل حزب الله في مواجهة ستؤدي الى تفاقم الوضع اللبناني انما ظهر ان حسابات العدو الاسرائيلي ارتكزت على رهانات خاطئة.

وتاكيدا على ذلك، علق الاعلام الاسرائيلي العدو على تمكن حزب الله من اطلاق صواريخ دون معرفة الاستخبارات الاسرائيلية بانه امر يجب ان يقلق الجيش الاسرائيلي حيث ان الاخير توقع عدم رد حزب الله على الغارات الاسرائيلية.

وبمعنى اخر، هذا الكلام يؤكد ان حزب الله لا يزال يملك عنصر المفاجأة في المواجهة مع العدو ولا يزال يربك الكيان الصهيوني وان اسرائيل لم تستخرج العبر من حرب تموز 2006 ناهيك عن عدم تمكنها من معرفة نهج "عدوها" حزب الله. اضف الى ذلك، عجز الاستخبارات الاسرائيلية في توقع تحركات المقاومة اضعف من هيبتها بما انها تدعي انها من افضل الاستخبارات اقليميا وعالميا.

وردا على سؤال اذا كانت المقاومة ستذهب الى التصعيد بما انها تبنت اطلاق الصواريخ ضد العدو الصهيوني، قال مصدر في حزب الله للديار بأن اسرائيل هي التي بادرت الى اطلاق النار وقصفت مناطق مفتوحة وعليه ردت المقاومة بقصف ايضا على مناطق مفتوحة لمواجهة هذا العدوان السافر على سيادة لبنان.

ولفت المصدر في حزب الله ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة ارادت من خلال عدوانها على مناطق لبنانية تغيير قواعد الاشتباك لارساء معادلة جديدة تنسف توازن الردع الا ان محاولتها باءت بالفشل بعد رد المقاومة عليها. وتابع المصدر انه في تقديره ان العدو الاسرائيلي انكفأ وتراجع عن المواجهة مع حزب الله.

وعن القوى السياسية التي دانت ما قامت به المقاومة في الجنوب رابطة اياه بصراعات اقليمية، اعتبر المصدر في حزب الله ان هناك دائما من يحاول ربط اي حدث اقليمي باي حدث لبناني يحصل ويحاولون الايحاء بان كل ما يقوم به حزب الله مرتبط بمصالح خارجية في حين ان المقاومة تقوم بواجبها الوطني وهو الدفاع عن ارض لبنان وحدوده وسيادته. واضاف ان الاجندة الوحيدة التي يتبعها حزب الله هو الحفاظ على كرامة لبنان ووحدة اراضيه مشيرا الى انه من المؤسف ان هؤلاء الذين يتهمون المقاومة باجندات خارجية لا يوجهون اي انتقاد او ادانة.