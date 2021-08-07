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سوريا.. إصابة مسلحين من "قسد" أحدهما قيادي بإطلاق نار

سوريا.. إصابة مسلحين من
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصيب مسلحان من ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أحدهما قيادي جراء إطلاق الرصاص عليهما على طريق تل حميس-تل براك بريف الحسكة في سوريا.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر أهلية بـ "أن هجوما نفذته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة على سيارة تقل قائد ما يسمى “جهاز الأمن العام” في ميليشيا (قسد) مع مرافقه على طريق تل حميس-تل براك بريف الحسكة أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة".

وأشارة الوكالة الى "ان الهجمات متواصلة على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية رداً على ممارسات الميليشيا التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم واختطاف العديد من الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها قسراً".

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