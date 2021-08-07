السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول: تم تسليم أكثر من 21 مليون لقاح محلي وأجنبي ضد كورونا لوزارة الصحة

مسؤول: تم تسليم أكثر من 21 مليون لقاح محلي وأجنبي ضد كورونا لوزارة الصحة
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور"، عن تسليم أكثر من 21 مليون لقاح محلي وأجنبي لكورونا إلى وزارة الصحة.

العالم - ایران

وقال جهانبور في تغريدة اليوم السبت:تفيد إحصائيات منفصلة عن التطعيم ضد كورونا في البلاد منذ بداية برنامج التطعيم حتى صباح اليوم، تسليم 436136 جرعة من لقاح سبوتنيك في المرحلة الأولى ثم356607، جرعة في المرحلة الثانية فيما تم استيراد 8352684 جرعة من لقاح سينوفارم للمرة الأولى و 199645 جرعة للمرة الثانية وايضا تم استيراد اللقاح الهندي.

وتم تسليم 2275281 جرعة من لقاح "استرازينكا" إلى وزارة الصحة للمرة الأولىو 590654 للمرة الثانية .

وكماتم تطعيم11 مليون 765 ألفاو 528 شخصاً الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 2 مليون 970 ألفاً 669 شخصاً الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 14 مليوناً و 736 ألفا و 197 جرعة.

واشار التقرير الى تسجيل 458 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 93086 شخصا.

روابط ذات صلة

وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الى ايران

قائد الحرس الثوري: نوظّف جميع طاقاتنا لغاية القضاء الكامل على وباء كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اللقاء مع النخالة وهنية؛ شمخاني : مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني باء بالفشل

منظمة سعودية: سجون السعودية تلخّص نظام الحكم في المملكة

ايران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي

مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش الاردني محاولة تهريب مخدرات

آليات الاحتلال تحول مطار القدس الدولي (قلنديا) الى هدف لمخططات استيطانية

لحود يرد على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة