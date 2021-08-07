مسؤول: تم تسليم أكثر من 21 مليون لقاح محلي وأجنبي ضد كورونا لوزارة الصحة

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وقال جهانبور في تغريدة اليوم السبت:تفيد إحصائيات منفصلة عن التطعيم ضد كورونا في البلاد منذ بداية برنامج التطعيم حتى صباح اليوم، تسليم 436136 جرعة من لقاح سبوتنيك في المرحلة الأولى ثم356607، جرعة في المرحلة الثانية فيما تم استيراد 8352684 جرعة من لقاح سينوفارم للمرة الأولى و 199645 جرعة للمرة الثانية وايضا تم استيراد اللقاح الهندي.

وتم تسليم 2275281 جرعة من لقاح "استرازينكا" إلى وزارة الصحة للمرة الأولىو 590654 للمرة الثانية .

وكماتم تطعيم11 مليون 765 ألفاو 528 شخصاً الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 2 مليون 970 ألفاً 669 شخصاً الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 14 مليوناً و 736 ألفا و 197 جرعة.

واشار التقرير الى تسجيل 458 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 93086 شخصا.