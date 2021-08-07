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النجباء العراقية: سنشارك في معادلة الردع التي أعلنها حزب الله

النجباء العراقية: سنشارك في معادلة الردع التي أعلنها حزب الله
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة النجباء العراقية في بيان لها جهوزيتها الكاملة للدخول في معادلة الردع التي أعلنها حزب الله في لبنان ضد الكيان الصهيوني.

العالم - العراق

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، أنه إثر الرد الصاروخي لحزب الله على القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان، أصدرت المقاومة الإسلامية حركة النجباء بيانا وأكدت على دعمها للمقاومة الإسلامية في لبنان.

وانتقد البيان التهاون والامتهان الذي تمارسه بعض دول المنطقة تجاه تجاوزات الاحتلالين الأمريكي والإسرائيلي، مبينا: نرى سواعد المقاومين قابضة على الزناد متأهبة للرد حاضرة في كل ميدان لتذيق الاراذل المحتلين مر الهزيمة والانكسار.

وأشادت حركة النجباء بأبطال حزب الله الاشاوس على ردهم الاعتداء بقاعدة الرد المتقن والمحسوب وأثبتوا أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، مبينة: أن هذا الرد أثبت أن نهج الاحتلال واعتداءاته الى زوال مهما ماطلوا وفعلوا لديمومة بقائهم.

وأكد بيان حركة النجباء على وقوف الحركة الى جانب المقاومة، معلنا عن جهوزية الحركة الكاملة للدخول في معادلة الردع التي أعلنها سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله، مع رفاق الخطى واختلاط الدم ووحدة الموقف.

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