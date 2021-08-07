السفارة الإيرانية في لندن ترد على اتهام طهران في هجوم سفينة ميرسر

العالم - ايران

وغردت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في بريطانيا ردًا على اثارة هذه الأجواء: "هذه نقطة مهمة". تعرضت إمدادات إيران من المواد الغذائية والسلع والشحن التجاري للخطر منذ سنوات إما بسبب العقوبات غير القانونية أو الهجمات على سفنها لكن لم يكن هناك رد فعل في هذا الصدد.

وطالبت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في بريطانيابتطبيق القانون الدولي للجميع مءكدة أن الاتهامات الجسيمة تتطلب أدلة قوية.

وكانت باربرا وودوارد المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة قد وصفت في وقت سابق الاقتصاد العالمي والسلع والأغذية بأنها تعتمد على سلامة الشحن التجاري قائلة: "لهذا لدينا قانون دولي يحمي حرية الشحن".

واعتبرت وودوارد احترام هذه القوانين بانه يلعب دورا هاما في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.

وكررت باربرا وودوارد اتهامات واهية لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع بأن طهران متورطة في الهجوم على سفينة ميرسر استريت من أجل اثارة اجواء ضد إيران.