السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شمخاني مستقبلا رئيس هيئة الحشد الشعبي: الانتخابات القادمة بالعراق تعد مجالا مهما لاستمرار سيادة الشعب وترسيخ دورهم في تحديد مصيرهم

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تدمير وكر لداعش ومقتل وإصابة ارهابيين في ديالى

محكمة سعودية تعلن غدا الأحكام ضد معتقلي "حماس" لديها

إحباط عملية تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون عبر مرفأ بيروت

قيادتا أمل وحزب الله تدعوان إلى إحياء ذكرى عاشوراء

غزة: منع الاحتلال إدخال غاز "النيتروز" يهدد بوقف العمليات الجراحية

الموت يغيب الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن عمر 61 عاما