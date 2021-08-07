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تشاهدون الليلة في بانوراما..

رد ايراني قاس على من يريد اختبار قوتها وطالبان تواصل تقدمها

رد ايراني قاس على من يريد اختبار قوتها وطالبان تواصل تقدمها
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تحذير قائد القوة الجو فضائية الايراني العميد أمير علي حاجي زاده الكيانَ الاسرائيلي من أيِ عملٍ عَدائي ضدَ بلادِه، وخلال تعليقِه على التهديداتِ الاسرائيلية الاخيرة.

العالم - بانوراما

وأكدَ حاجي زاده أنّ الردَ الايراني على أيِ تحركٍ عَدائي من قِبل أعداءِ ايران خاصةً الكيانَ الصهيوني سيكون قاسياً ومُزلزِلاً، مشيراً إلى أنهم سبقَ وجربوا الردَّ الايراني .

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول ...بسطت حركةُ طالبان على مدينةِ شبرغان، عاصمةِ ولايةِ جوزجان، ثاني عاصمةِ ولايةٍ في أفغانستان تسيطر عليها الحركةُ خلالَ اربعٍ وعشرين ساعةً فقط.

ومن جانبٍ اخَر اعلنت وزارة الدفاع الافغانية مقتلَ واصابةَ المئاتِ من مقاتلي الحركة خلالَ مواجهاتٍ معهم خلالَ يومٍ واحد. هذا ودعت كلٌ من اميركا وبريطانيا رعاياهما لمغادرةِ أفغانستان فورا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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