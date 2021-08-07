



وقالت الوزارة إن الإصابات الجديدة توزعت جغرافياً إلى 44 في الضفة المحتلة و92 في قطاع غزة، مشيرة إلى إجراء 2699 فحصا.



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت جغرافياً إلى 17 في الضفة المحتلة و16 في قطاع غزة.



وبلغت نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 11 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 18 مصابا، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 608,155، بينهم 423,340 تلقوا الجرعتين من اللقاح.