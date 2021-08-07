أردوغان والدبيبة يعقدان اجتماعا مغلقا في اسطنبول

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن اللقاء مغلق ويُعقد في قصر وحيد الدين بإسطنبول، منذ الساعة 14:05 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن أردوغان والدبيبة سيعقدان لقاء ثنائيا بداية، قبل أن يشارك وفدا البلدين في الاجتماع لاحقا.

وقال وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية الليبي، وليد اللافي، إن اجتماع الوفد الليبي مع الرئيس أردوغان سيناقش "تعزيز العلاقات بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وتسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة".

وأضاف أن الطرفين سيبحثان كذلك "اتفاقيات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي- التركي، وسبل التعاون في الملف الصحي".

وأشار إلى أن الوفد الليبي يضم بالإضافة إلى الدبيبة واللافي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عادل جمعة، ووكيلا لوزارة الداخلية الليبية.