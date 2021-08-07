ايران تدعو الاطراف الافغانية المتنازعة الى وقف الاقتتال بين الاشقاء

العالم - ايران

جاء ذلك في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، على اعتاب "يوم الصحافي" الوطني؛ حيث الذكرى السنوية لواقعة استشهاد الدبلوماسيين والمراسل الايراني ( في 8 اغسطس 1998بمدينة مزار شريف الافغانية).

واضاف البيان : قبل 23 عاما مثل هذا اليوم، استشهد دبلوماسيون ومراسل ايراني، خلال استهداف جبان طال قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية بمدينة مزار شريف؛ منتهكا جميع التعهدات والقوانين والمعاهدات الدولية والمعايير الاسلامية والانسانية.

وتابع البيان : ان التضامن الدولي مع ايران شعبا وحكومة على خلفية هذا الحادث الارهابي، وتاكيدا تعاطف الشعب الافغاني المظلوم الذي اكتوى هو الاخر بالارهاب الغاشم، شكّل مؤشرا واضحا اخر على الاواصر المعمقة بين هذين الشعبين الشقيقين.

واكد، ان الشعب الايراني قام انطلاقا من هذه العلاقات الوثيقة، بدعم اشقائه واخواته من ابناء الشعب الافغاني المظلوم والمضطهد في خضم الصراعات الجائرة التي تفرض عليه.