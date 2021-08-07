السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد حرس الثورة اللواء سلامي يؤكد لدى استقباله نائب امين عام حزب الله أن الارضية مهيأة لانهيار الكيان الصهيوني ويكفي ارتكاب أي خطأ من جانبه

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العثور على حوالي 50 جثة خلال أسبوعين في نهر فاصل بين تيغراي والسودان

قائد الثورة يثمن جهود الابطال الايرانيين الذين احروزا الميداليات في اولمبياد طوكيو

تفاصيل وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من قبل زوجها في جدة

تموز 2006: خاتمة الهزائم وفاتحة زمن الانتصارات

بعد 17 عاما .. مصر تحصد أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

قاليباف: من مسؤوليتنا مواكبة محور المقاومة والوقوف الى جانب لبنان 