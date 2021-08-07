اللواء سلامي لدى استقباله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله ليس قوة عسكرية فحسب بل هو سند رصين للشعب اللبناني وقوة ضامنة لأمنه

قناة العالم
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يعبر عن تقديره للاعبين الايرانيين الذين حازوا على ميداليات بأولمبياد طوكيو وأدخلوا السرور على الشعب الايراني
مراسل العالم: هناك مشكلة في الجبهة الداخلية ولم تحل لحد الان حسب اعتراف الاحتلال
مراسل العالم: غالبية كتاب الاحتلال كانوا يتحدثون عن ضرورة تدخل اميركي ودولي لوقف التصعيد والمواجهة
مراسل العالم: ليس لدى الاحتلال جبهة قادرة على المواجهة مع المقاومة
مراسل العالم: جيش الاحتلال يعترف بانه وقع في الفخ ويؤكد عدم قدرته على الاستمرار في المعركة بعد رد حزب الله
اللواء سلامي لدى استقباله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله ليس قوة عسكرية فحسب بل هو سند رصين للشعب اللبناني وقوة ضامنة لأمنه
اللواء سلامي: الخطوة الملحمية الاخيرة لحزب الله في الرد على عدوان الجيش الصهيوني اثبتت لرئيس وزراء الاحتلال الجديد بان معادلة الرد لم تتغير
قائد حرس الثورة اللواء سلامي يؤكد لدى استقباله نائب امين عام حزب الله أن الارضية مهيأة لانهيار الكيان الصهيوني ويكفي ارتكاب أي خطأ من جانبه
اللواء سلامي: الخطوة الملحمية الاخيرة لحزب الله في الرد على عدوان الجيش الصهيوني اثبتت لرئيس وزراء الاحتلال الجديد بان معادلة الرد لم تتغير
قائد حرس الثورة اللواء سلامي يؤكد لدى استقباله نائب امين عام حزب الله أن الارضية مهيأة لانهيار الكيان الصهيوني ويكفي ارتكاب أي خطأ من جانبه
اللواء سلامي لدى استقباله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله ليس قوة عسكرية فحسب بل هو سند رصين للشعب اللبناني وقوة ضامنة لأمنه
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
القوات اليمنية تعلن انتصاراًجديداًوتحرق مدرعات امريكية
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٩
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 07 اغسطس 2021
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣
مع الحدث
تطورات الأوضاع في درعا والاستعداد للحسم
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤
العالم الاسلامي
بانوراما .. بين لبنان وكيان الاحتلال هل تتجه الامور الى التصعيد؟
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩
لن ننسی
محاکمة آية الله عيسى قاسم السياسية والمذهبية- 2016
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠
استوديو بيروت
ملف إنفجار مرفأ بيروت
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
العثور على حوالي 50 جثة خلال أسبوعين في نهر فاصل بين تيغراي والسودان
قائد الثورة يثمن جهود الابطال الايرانيين الذين احروزا الميداليات في اولمبياد طوكيو
تفاصيل وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من قبل زوجها في جدة
تموز 2006: خاتمة الهزائم وفاتحة زمن الانتصارات
بعد 17 عاما ..
مصر تحصد أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو
قاليباف: من مسؤوليتنا مواكبة محور المقاومة والوقوف الى جانب لبنان
مقالات و تحليلات
تموز 2006: خاتمة الهزائم وفاتحة زمن الانتصارات
تأهب الجيش السوري لحسم تحرير درعا
حزب الله احبط محاولة العدو الاسرائيلي كسر توازن الردع
الأهمية الاستراتيجية لرد المقاومة
لبنان يقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.