شاهد.. حاجي زاده يتوعد اي عدوان اسرائيلي برد قاس مزلزل

العالم –ايران

تحذيرات على أكثر من صعيد؛ أطلقتها إيران إزاء الكيان الإسرائيلي محذرة إياه من أي عمل عدائي ضدها.

قائد القوة الجو فضائية الايراني العميد أمير علي حاجي أكد أن الرد الايراني على أي تحرك من قبل أعداء ايران خاصة الكيان الصهيوني سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الايراني.

وقال قائد القوة الجو فضائية الايراني، العميد أمير علي حاجي زاده: "الجمهورية الاسلامية الايرانية نجحت في الاختبارات ولا تحتاج إلى الاختبار مرة أخرى، ولكن إذا تجرأوا يمكنهم اختبار قوة إيران مرة أخرى.. فهم يعرفون الرد الذي سيواجهونه حيث إن لدى ايران القوة والإرادة اللازمة للرد على أي هجوم".

مساعدة البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي حذرت من جهتها الكيان الاسرائيلي من اي مغامرة وخطأ في الحسابات، مؤكدة بان ايران سوف لن تتردد ابدا في الدفاع عن نفسها وضمان مصالحها الوطنية.

وقالت مساعدة البعثة الدبلوماسية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة، زهراء ارشادي: "إن الكيان الاسرائيلي مازال يهدد بوقاحة بانه سيستخدم القوة ضد دول المنطقة في حين انه هو نفسه مصدر التهديد وعدم الاستقرار وانعدام الامن في المنطقة على مدى اكثر من عقود من الزمن".

من جهة أخرى ادانت طهران وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بشدة بيان مجموعة الدول السبع وممثل الاتحاد الاوروبي مؤكدة التزامها بتأمين الملاحة البحرية في الخليج الفارسي.

خطيب زاده اعتبر أن إيجاد مثل هذه السيناريوهات، والتي يقف وراءها عادة الكيان الصهيوني، وقبل ايام من مراسم اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد، يهدف إلى تعكير الأجواء، مشددا على أن ايران ترى أمن الملاحة في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز جزءا من أمنها، ومستعدة كما في السابق للتعاون مع دول المنطقة من أجل استقرار وإحكام الأمن في المنطقة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ​نفتالي بينيت، اتهم إيران بمسؤوليتها المباشرة بتنفيذ الهجوم الذي وقع قبالة سواحل عمان على السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" دون تقديم أي دليل يذكر فيما نفت إيران ذلك جملة وتفصيلا.

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