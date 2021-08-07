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الكاظمي يؤكد على اجراء الانتخابات العراقية في موعدها

الكاظمي يؤكد على اجراء الانتخابات العراقية في موعدها
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، والقوى السياسية الوطنية، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، إنه "عُقد في القصر الحكومي، اليوم السبت، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".

وعرضت المفوضية، وفق البيان، "شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأكد الكاظمي، "تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية".

وقد أجمعت القوى السياسية الوطنية، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد، بحسب البيان.

وجدّد الكاظمي والقوى السياسية، الدعوة "للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة".

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الكاظمي يؤكد على اجراء الانتخابات العراقية في موعدها