بالفيديو.. طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية

العالم – افغانستان

اربع وعشرون ساعة فقط كانت كفيلة لتسيطر حركة طالبان على ثاني عاصمة ولاية في افغانستان وهي مدينة شبرغان، التابعة لولاية جوزجان.. وقالت مصادر محلية ان القوات الحكومية والمسؤولين فروا من المدينة باتجاه المطار. واضافت ان ما تبقى من القوات الحكومية انسحبوا إلى منطقة تبعد نحو عشرين كيلومترا عن المدينة. واوضحت المصادر ان القوات الحكومية كانت مستعدة لمثل هذا الامر لذلك قامت خلال الايام الماضية بنقل ما يكفي من الذخيرة للدفاع عن أنفسهم ضد هجوم طالبان. وولاية جوزجان محاذية لتركمانستان، شمالي البلاد وهي معقل القائد العسكري الافغاني عبد الرحيم دوستم الذي عاد إلى البلاد الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج في تركيا. واتى هذا التقدم بعد ان سقطت مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز جنوبي البلاد بيد طالبان دون قتال. وتحاصر ايضا عواصم عدة ولايات اهمها قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد.

القوات الحكومية حاولت تدارك تراجعها على الارض في شن عمليات عسكرية واسعة ضد طالبان شملت اربعة عشر ولاية بما فيها قندهار وهرات وهلمند، واعلنت وزارة الدفاع الافغانية مقتل ثلاثمائة وخمسة وثمانين مسلحا للحركة واصابة مئتين وعشرة اخرين خلال يوم واحد.

الولايات المتحدة وبريطانيا لم تجد مفرا من الطلب من رعاياهما مغادرة أفغانستان فورا. وقالت السفارة الأميركية في كابول إنها تحث رعاياها على مغادرة البلاد باستخدام الرحلات الجوية التجارية المتاحة. واضافت أنه نظرا للظروف الأمنية وانخفاض عدد الموظفين، فإن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأميركيين في أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابول. فيما اعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن لندن ستدرس منح اللجوء لأفغان تعاونوا مع وسائل إعلام بريطانية، في حال تعرض حياتهم للخطر الوشيك. فيما دعا رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال نيكولاس كارتر، الدول المجاورة لأفغانستان، للتعاون في مواجهة طالبان التي وسعت سيطرتها على مناطق شاسعة في البلاد مع انسحاب القوات الاجنبية من افغانستان.

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